Політика

Трамп обрав радника з нацбезпеки
12 Листопада 2024 21:14
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Майк Волтц / Фото з відкритих джерел

Обраний президент США Дональд Трамп підтвердив призначення конгресмена від Флориди Майка Волтца радником із національної безпеки у своїй майбутній адміністрації.

Про це повідомили в штабі Трампа.

Трамп зазначив, що його майбутній радник із національної безпеки є “експертом у питаннях загроз з боку Китаю, Росії, Ірану та світового тероризму”.

“Майк був відданим прихильником моєї зовнішньополітичної стратегії “Америка насамперед” і стане потужним прибічником нашого прагнення до миру через силу!” – підкреслив обраний президент США.


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