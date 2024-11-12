Трамп обрав радника з нацбезпеки

Обраний президент США Дональд Трамп підтвердив призначення конгресмена від Флориди Майка Волтца радником із національної безпеки у своїй майбутній адміністрації.

Про це повідомили в штабі Трампа.

Трамп зазначив, що його майбутній радник із національної безпеки є “експертом у питаннях загроз з боку Китаю, Росії, Ірану та світового тероризму”.

“Майк був відданим прихильником моєї зовнішньополітичної стратегії “Америка насамперед” і стане потужним прибічником нашого прагнення до миру через силу!” – підкреслив обраний президент США.