Політика

Трамп назвав Трюдо губернатором штату Канада
10 Грудня 2024 17:45
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канада, трамп
Дональд Трамп / Фото з відкритих джерел

Обраний президент США Дональд Трамп назвав прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо “губернатором великого штату Канада”. 

Про це він написав у вівторок на власній сторінці у мережі Truth Social.

“Мені було приємно провести вечір із губернатором великого штату Канада Джастіном Трюдо. Я з нетерпінням чекаю на наступну зустріч з губернатором, щоб продовжити наші важливі переговори щодо тарифів і торгівлі, результати яких, я впевнений, вразять усіх”, — написав Трамп.

Це повідомлення з’явилося після того, як Трюдо у понеділок в Галіфаксі заявив, що в США “починають усвідомлювати” наслідки підвищення мит на канадські товари, які зроблять життя в країні дорожчим. Трюдо зазначив, що співпрацювати з обраним президентом США буде складніше, оскільки його команда вже має чітке уявлення про те, з чого почати, на відміну від ситуації під час виборів 2016 року.


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