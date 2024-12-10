Трамп назвав Трюдо губернатором штату Канада

Обраний президент США Дональд Трамп назвав прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо “губернатором великого штату Канада”.

Про це він написав у вівторок на власній сторінці у мережі Truth Social.

“Мені було приємно провести вечір із губернатором великого штату Канада Джастіном Трюдо. Я з нетерпінням чекаю на наступну зустріч з губернатором, щоб продовжити наші важливі переговори щодо тарифів і торгівлі, результати яких, я впевнений, вразять усіх”, — написав Трамп.

Це повідомлення з’явилося після того, як Трюдо у понеділок в Галіфаксі заявив, що в США “починають усвідомлювати” наслідки підвищення мит на канадські товари, які зроблять життя в країні дорожчим. Трюдо зазначив, що співпрацювати з обраним президентом США буде складніше, оскільки його команда вже має чітке уявлення про те, з чого почати, на відміну від ситуації під час виборів 2016 року.