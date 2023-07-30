Техно

Threads втратила половину користувачів

30 Липня 2023 09:49
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Threads

Керівник Meta Марк Цукерберг визнав, що нова соцмережа Threads втратила більш ніж половину користувачів, повідомляє BBC.

Після запуску на початку липня конкурент Twitter підскочив до понад 100 млн користувачів протягом пʼяти днів. Але до кінця липня показники впали.

“Якщо у вас зареєструються понад 100 млн осіб, в ідеалі було б чудово, якби всі вони або навіть половина з них залишилися. Ми ще не досягли цього”, — сказав Цукерберг. Керівник Meta прокоментував це під час телефонної розмови зі співробітниками, доступ до якого мала Reuters. Цукерберг назвав ситуацію “нормальною” та сказав, що очікує, що соцмережа зможе зберегти користувачів, коли отримає нові функції.

Керівник компанії з продуктів Кріс Кокс розповів співробітникам, що тепер Meta зосереджена на додаванні більшої кількості “гачків для утримання”, щоб повертати людей на платформу.


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