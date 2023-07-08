Техно

Додаток Threads набрав понад 70 млн користувачів за два дні

8 Липня 2023 12:54
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Threads

Менш ніж за 48 годин додаток Meta Threads набрав понад 70 млн підписників, викликавши переполох у соцмережах та змусивши Twitter погрожувати судовим позовом, передає CNN.

Успіх Threads можна пояснити інтеграцією із Instagram. Маючи понад два мільярди користувачів, Instagram забезпечив Threads основу для залучення нових користувачів.

У міру того, як Threads набирає обертів, вона становить ризики конкуренції та концентрації ринку в індустрії соціальних мереж. Однак, потенційна можливість інтеграції Threads з відкритими протоколами, що дозволяє користувачам переносити облікові записи на інші платформи, може пом’якшити деякі проблеми конкуренції.


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