Людина, обвинувачена спецслужбами України в організації вбивств у Києві, загинула внаслідок вибуху в Москві, повідомляють російські державні інформаційні агентства в понеділок.

46-річний Армен Саркісян, який дістав унаслідок вибуху важкі поранення, був евакуйований із місця події, але помер у лікарні в реанімації, повідомили інформаційним агентствам ТАСС та Інтерфакс представники правоохоронних органів, пише The Washington Post.

Вибух у житловому комплексі «Алые паруса» на околиці північного заходу Москви стався вранці, коли люди прямували на роботу. За наявними даними, внаслідок вибуху постраждали ще щонайменше чотири людини, зокрема консьєрж житлового комплексу.

Саргсян, також відомий як Армен Горловський, був головою Федерації боксу т.зв. «днр» і засновником добровольчого батальйону «Арбат», воєнізованого підрозділу, що воює на сході України. За повідомленнями, Саргсян – вірменин, який раніше мав українське громадянство і мешкав у Горлівці, яка з 2014 року контролюється пов’язаними з Росією силами.

У грудні в повідомленні в Telegram спецслужби України, СБУ, написали, що розслідують справу Саргсяна, якого вони описали як «кримінального авторитета з Донецької області… який співпрацює з ФСБ», російською шпигунською службою.

«Підозрюваний входить до найближчого оточення президента-втікача Віктора Януковича і з травня 2014 року перебуває в міжнародному розшуку за організацію вбивств у центрі Києва», – йдеться в заяві. У СБУ додали, що батальйон «Арбат» Саргсяна спочатку воював під Торецьком, містом у центрі запеклих боїв на сході України, а потім його перекинули в Курську область Росії, яку українські війська зайняли під час раптового штурму влітку минулого року.

Російський Telegram-канал Mash повідомив, що вибух прогримів, коли Саргсян виходив із ліфта у вестибюлі будівлі. Згідно з відеозаписами, поширеними на російських каналах, сила вибуху в понеділок, схоже, розбила більшу частину вестибюля і рознесла вщент парадний вхід. За іншими повідомленнями, на місці події працюють сапери і собаки-шукачі, а також до комплексу прибула санітарна машина.

Вибух, судячи з усього, став останнім убивством, скоєним Україною або проукраїнськими акторами, ще раз продемонструвавши зростаючу здатність Києва виходити далеко за лінію фронту і заглиблюватися на російську територію.

У грудні було дистанційно підірвано бомбу, заховану під електроскутером, припаркованим біля московського будинку, унаслідок чого загинув генерал-лейтенант Ігор Кирилов, керівник підрозділу ядерної, біологічної та хімічної зброї російських збройних сил. Кирилов вважається найбільш високопоставленим військовим, який загинув поза зоною бойових дій від початку війни.

За день до його загибелі СБУ заочно висунула Кирилову обвинувачення в «масовому застосуванні забороненої хімічної зброї». Київ стверджує, що понад 2 000 його військовослужбовців були госпіталізовані через застосування такої зброї, а троє загинули.

Від початку вторгнення Росії 2022 року Україну звинувачують (а в деяких випадках і визнають) в організації смертоносних операцій на російській території. Серед найпомітніших інцидентів – убивство у 2022 році Дар’ї Дугіної, доньки ідеолога ультранаціоналізму Олександра Дугіна, і вбивство у 2023 році провоєнного блогера Владлена Татарського в кафе в Санкт-Петербурзі.