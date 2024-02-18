Володимир Путін “знайшов нову любов – історика з лондонською освітою, яка хоче ввести цензуру в російському інтернеті”, пише британська The Mirror.

Місцеві російські ЗМІ навипередки стверджують, що Катерина Мізуліна є новою коханкою президента Володимира Путіна.

39-річна Катерина “Катя Мізуліна” – голова російської Ліги безпечного інтернету і дочка фанатично пропутінського й антиукраїнського сенатора. Її вважають веб-цензором, який прагне придушити критику диктатора, особливо щодо конфлікту в Україні. Соціальні мережі в Росії та Україні вхопилися за твердження, що 71-річний диктатор знайшов нову довірену особу в жорстко налаштованій Мізуліній, дочці 69-річного сенатора Олени Мізуліної.

Мізуліна закінчила Школу східних і африканських досліджень Лондонського університету 2004 року і має ступінь з історії мистецтв та індонезійської мови. Вона працювала перекладачем в офіційних російських делегаціях, які відвідували Китай, а її батько, 69-річний професор-філософ Михайло Мізулін, є одним із провідних учених у Москві. Одного разу вона сказала: “Спочатку ми очистимо Україну від нацистів і бандитів, а потім візьмемося за Google і Вікіпедію”.

Російська правозахисниця Ольга Романова повідомила українському каналу 24: “Катя Мізуліна повністю відповідає смаку Путіна. Ця Барбі * [типаж] завжди йому дуже підходила”. Місцеві ЗМІ також стверджують, що вони “стали близькими”.

Романова порівняла її з попередньою коханкою Путіна, Світланою Кривоногих, власницею стриптиз-клубу і мультимільйонеркою із Санкт-Петербурга, яка, ймовірно, є матір’ю 20-річної дитини Путіна Луїзи. Ольга заявила: “[Путіну] 71 рік, давайте без ейджизму. Загалом, чоловік у повному розквіті сил, чому б і ні? І, власне, Катя Мізуліна, зрештою, їй 39… Давайте також не будемо забувати… вона за традиційні цінності. Точно так само, як [давня партнерка Путіна] Аліна Кабаєва [схоже, він сказав про це своєму прес-секретареві], ще одна [учасниця гарему], зустріла мене і закохалася в мене”.

“Фокус” повідомив: “Російські інсайдери стверджують, що у Катерини Мізуліної такий тип зовнішності, який особливо приваблює Володимира Путіна”. Цього місяця на зустрічі зі студентами вона зажадала – і отримала – вибачення від студента, який засумнівався в необхідності обов’язкової військової служби. За повідомленнями, вона пригрозила йому драконівськими законами Путіна про дискредитацію російської армії.