Політика

The Mirror: У Путіна нова пасія

18 Лютого 2024 19:05
читать на русском →
путін, гламур
Катерина Мізуліна, керівник російської Ліги безпечного інтернету / Фото East2west news

Володимир Путін “знайшов нову любов – історика з лондонською освітою, яка хоче ввести цензуру в російському інтернеті”, пише британська The Mirror.

Місцеві російські ЗМІ навипередки стверджують, що Катерина Мізуліна є новою коханкою президента Володимира Путіна.

39-річна Катерина “Катя Мізуліна” – голова російської Ліги безпечного інтернету і дочка фанатично пропутінського й антиукраїнського сенатора. Її вважають веб-цензором, який прагне придушити критику диктатора, особливо щодо конфлікту в Україні. Соціальні мережі в Росії та Україні вхопилися за твердження, що 71-річний диктатор знайшов нову довірену особу в жорстко налаштованій Мізуліній, дочці 69-річного сенатора Олени Мізуліної.

Мізуліна закінчила Школу східних і африканських досліджень Лондонського університету 2004 року і має ступінь з історії мистецтв та індонезійської мови. Вона працювала перекладачем в офіційних російських делегаціях, які відвідували Китай, а її батько, 69-річний професор-філософ Михайло Мізулін, є одним із провідних учених у Москві. Одного разу вона сказала: “Спочатку ми очистимо Україну від нацистів і бандитів, а потім візьмемося за Google і Вікіпедію”.

Російська правозахисниця Ольга Романова повідомила українському каналу 24: “Катя Мізуліна повністю відповідає смаку Путіна. Ця Барбі * [типаж] завжди йому дуже підходила”. Місцеві ЗМІ також стверджують, що вони “стали близькими”.

Романова порівняла її з попередньою коханкою Путіна, Світланою Кривоногих, власницею стриптиз-клубу і мультимільйонеркою із Санкт-Петербурга, яка, ймовірно, є матір’ю 20-річної дитини Путіна Луїзи. Ольга заявила: “[Путіну] 71 рік, давайте без ейджизму. Загалом, чоловік у повному розквіті сил, чому б і ні? І, власне, Катя Мізуліна, зрештою, їй 39… Давайте також не будемо забувати… вона за традиційні цінності. Точно так само, як [давня партнерка Путіна] Аліна Кабаєва [схоже, він сказав про це своєму прес-секретареві], ще одна [учасниця гарему], зустріла мене і закохалася в мене”.

“Фокус” повідомив: “Російські інсайдери стверджують, що у Катерини Мізуліної такий тип зовнішності, який особливо приваблює Володимира Путіна”. Цього місяця на зустрічі зі студентами вона зажадала – і отримала – вибачення від студента, який засумнівався в необхідності обов’язкової військової служби. За повідомленнями, вона пригрозила йому драконівськими законами Путіна про дискредитацію російської армії.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
18 Лютого 2024 20:30

Розпочато розслідування за фактом розстрілу окупантами українських військовополонених
18 Лютого 2024 19:25

Польські фермери намагалися перешкоджати руху поїздів з України
18 Лютого 2024 18:49

Протягом доби відбулось 56 бойових зіткнень – Генштаб
18 Лютого 2024 18:33

Родичі впізнали тіла українських військових на відео, опублікованому в російських соцмережах
18 Лютого 2024 15:43

Окупанти обстріляли Борову – пошкоджені або зруйновані виключно цивільні обʼєкти
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Питання захисту прав військовослужбовців
Віталій ПОРТНИКОВ

Bihus.іnfo звинувачує СБУ
Юрій САПРОНОВ

Давайте о реалиях
Юрій САПРОНОВ

“Скажите там наверху, пусть нас, пенсионеров, наши возьмут в плен”
Віктор КОЗОРІЗ

На захист Володимира Короленка
Ігор ЧЕРНЯК

Десь в глибині порожнечі чуються звуки розпилу бюджетних коштів
усі думки