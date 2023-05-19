Політика

The Guardian: Зеленський закликав лідерів ЛАД допомогти захистити його народ

19 Травня 2023 16:34
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Президент України Володимир Зеленський закликав лідерів Ліги арабських держав допомогти захистити його народ, включаючи українську мусульманську громаду, від війни, що триває, пише британська Guardian.

Виступаючи на засіданні Ліги арабських держав у Саудівській Аравії, Зеленський подякував Саудівській Аравії за допомогу у переговорах щодо повернення полонених.

Він також розповів про страждання українських татар та їх мусульманської громади у Криму, які, за його словами, першими постраждали від РФ.

“Українці ніколи не обирали війну. На інші землі наші війська не ходили. Ми не займаємося анексією та розкраданням чужих ресурсів. Але ми ніколи не підкоремся жодним іноземцям чи колонізаторам. Тому ми боремося”, – сказав український лідер.

Зеленський розкритикував тих, хто заплющує очі на незаконні анексії, та подякував тим, хто готовий приєднатися до України на шляху справедливості. Він надав делегації документ із викладенням пунктів мирного плану щодо припинення конфлікту.


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