Тепловізор на полюванні – чи так він хороший

Де купити тепловізор в Україні

Буквально за останні 3-5 років світовий ринок тепловізорів значно розширився і став доступним для великої кількості мисливців. Винятком не стала і наша країна. Крім західних виробників з’явилося багато китайських компаній, що пропонують гідну альтернативу, з куди більш скромними цінником. Великі гравці ринку швидко налагодили прямі контакти і запропонували любителям полювання масу приладів на будь-який смак. Однією з ключових компаній в нашій країні є Київський магазин Оптиксторе, з великим власним складом і вибудуваної логістикою, ціна тепловізора в онлайн-магазині Opticstore одна з найбільш конкурентних. За заявами керівництва всі товари йдуть з міжнародною гарантією, мають сертифікат відповідності і дозвільні документи. Досвідчений персонал надає допомогу при доборі оптики виходячи з вибіленого бюджету, побажань замовника і передбачуваних завдань. За багатоканальної лінії +38(073)-798-19-87 вам нададуть всіляку підтримку при виборі пристрою.

На що звернути увагу при самостійному виборі тепловізора

Якщо ви вирішили самостійно вибрати і купити тепловізор, але не досить орієнтуєтеся в складних технічних термінах, ознайомтеся з невеликим списком рекомендацій.

Дистанція виявлення. У споживчих характеристиках це визначальний показник, на який варто звертати пильну увагу. Робоча дальність приладу покаже дистанцію, з якої ви зможете побачити, наприклад, тварину, на яке полюєте. Цей показник безпосередньо залежить від потужності оптики, розміру і чутливості сенсора. Розмір матриці. Для того щоб бачити на відстані понад один кілометр – вибирайте тепловізор з сенсором від 512 пікселів. Чутливість на рівні 30 миллікельвинів. Діаметр та фокусна відстань об’єктива. Чим більше об’єктив, тим далі зможете побачити. Оптика з діаметром передньої лінзи 50 мм – для дальніх дистанцій. Об’єктиви от19 до 40 більше підходять для коротких і середніх. Оптичне збільшення . Важливий параметр, що дозволяє в деталях розглядати приділені об’єкти і точно їх ідентифікувати.

Підведемо підсумки. При поборе тепловізора в першу чергу необхідно відштовхуватися від умов використання та типу завдань. Для пошуку тварин, наприклад, на горних типах полювань – вам знадобитися далекобійна оптика з великим чутливим сенсором. Для загонного полювання краще брати прилади скромніше, але з широким полем зору. У будь-якому випадку, тепловізор гарантовано підвищить якість полювання та її результативність.