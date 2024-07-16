Танк випадково відкрив стрілянину на трасі у Німеччині

По дорозі на військові навчання танк випадково відкрив стрілянину і зачепив цивільну автівку. Інцидент стався у Німеччині.
Про це повідомляє Spiegel з посиланням на дані поліції.
Інцидент трапився у Баварії. Танк пересувався у колоні військової техніки і зробив кілька пострілів, коли рухався по федеральній трасі у напрямку міста Пассау.
Постріли були зроблені холостими патронами, а озброєння танку було направлене вгору з міркувань безпеки.
Однак гільзи від патрона влучили в автомобіль, за кермом якого перебувала 32-річна жінка.
До розслідування інциденту буде залучено прокуратуру Пассау.