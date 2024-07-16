Суспільство

Танк випадково відкрив стрілянину на трасі у Німеччині
16 Липня 2024 08:50
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німеччина, танки
Ілюстративне фото / УНІАН

По дорозі на військові навчання танк випадково відкрив стрілянину і зачепив цивільну автівку. Інцидент стався у Німеччині.

Про це повідомляє Spiegel з посиланням на дані поліції.

Інцидент трапився у Баварії. Танк пересувався у колоні військової техніки і зробив кілька пострілів, коли рухався по федеральній трасі у напрямку міста Пассау.

Постріли були зроблені холостими патронами, а озброєння танку було направлене вгору з міркувань безпеки.

Однак гільзи від патрона влучили в автомобіль, за кермом якого перебувала 32-річна жінка.

До розслідування інциденту буде залучено прокуратуру Пассау.


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