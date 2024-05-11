Ситуація на півночі Харківської області повністю стабілізована – “Гострі картузи”

Росіяни зайняли декілька сіл у Харківській області які знаходились майже на кордоні з РФ і були стратегічно важкі для їх утримання. Про це повідомляється у Telegram окремого загону спеціального призначення “Омега” Національної гвардії України “Гострі картузи”.

“Нашу лінію оборони не було прорвано, зараз бої значно менш активні ніж були вчора. Ситуація повністю стабілізована”, – йдеться у повідомленні.

За даними спільноти Deep State, учора основні ділянки удару росіян знаходилися на лінії Огурцове-Плетенівка і Борисівка-Красне-Стрілеча.

Також РФ атакувало Глибоке, Мороховець і Лук’янці. Триває зосередження сил і техніки на території Харківської та Сумської областей.

За даними Генштабу, на Слобожанському напрямку було відбито 9 атак в районах населених пунктів Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лук’янці, Огірцеве, Гатище, Плетенівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 13 атак в районах населених пунктів Синьківка, Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області.