Ситуація на фронті: Генштаб повідомив про 200 боїв за добу

Розпочалася 1311 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. З 25 по 26 вересня на фронті відбулося 200 бої. На Покровському напрямку ЗСУ відбили 67 штурмів, на Новопавлівському напрямку відбулося 42 боєзіткнення, на Лиманському напрямку окупанти здійснили 20 атак.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Протягом доби противник завдав 59 авіаційних ударів, скинув 109 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4396 обстрілів, зокрема 89 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4774 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів по районах населених пунктів:

Залізничне Запорізької області;

Херсон та Козацьке Херсонської області.

Північно-Слобожанський та Курський напрямки

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося дев’ять бойових зіткнень. Ворог завдав 6 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 17 керованих авіабомб, та здійснив 198 обстрілів, дев’ять з яких – із реактивних систем залпового вогню.

Південно-Слобожанський, Куп’янський, Лиманський та Сіверський напрямки

На Південно-Слобожанському напрямку ворог тричі намагався прорвати оборонні рубежі українських захисників у районах Вовчанська та Довгенького.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири ворожі атаки. Українські оборонці відбивали штурмові дії противника в районі Куп’янська, Радьківки та у напрямку Курилівки.

На Лиманському напрямку ворог провів 20 атак. Намагався вклинитися в оборону ЗСУ у районах населених пунктів Новомихайлівка, Греківка, Шандриголове, Зарічне, Колодязі, Торське та в бік Дружелюбівки, Ставків.

На Сіверському напрямку протягом вчорашньої доби українські захисники зупинили сім ворожих спроб просунутись вперед у бік Дронівки та Переїзного.

Краматорський, Торецький та Покровський напрямки

На Краматорському напрямку відбулось шість боєзіткнень у районах Ступочок та Олександро-Шультиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 16 атак поблизу Плещіївки, Клебан-Бика, Русиного Яру, Щербинівки, Катеринівки, Яблунівки та Полтавки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 67 штурмових дій агресора поблизу населених пунктів Володимирівка, Родинське, Никанорівка, Новоекономічне, Лисівка, Миколаївка, Сухецьке, Промінь, Покровськ, Мирноград, Новомиколаївка, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Горіхове, Дачне, Філія.

Новопавлівський, Гуляйпільський та інші напрямки

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 42 атаки у районах населених пунктів Іванівка, Ялта, Мирне, Січневе, Толстой, Воскресенка, Соснівка, Новомиколаївка, Піддубне, Новоселівка, Березове, Новогригорівка.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили три ворожі атаки поблизу Полтавки.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили шість атак противника в районах Новоандріївки, Малої Токмачки, Степногірська та Кам’янського.

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.