Синєгубов назвав найбільш вірогідні напрямки наступу окупантів на Харківщині

“Українські військові міцно тримають свої позиції, ми готові до будь-яких сценаріїв”. Про це начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив під час інтерв’ю «Фактам».

Він підкреслив, що контрнаступ у Харківській області став успішним виключно завдяки професіоналізму українських військових. І зараз захисники Харківщини відіб’ють спроби ворога наступати, якщо такі будуть.

«Десь 2-3 тижні, напевно, і у нас вже було чітке розуміння, що ворогу не вдасться взяти Харків. Це було внутрішнє відчуття, тобто вже не було сумнівів щодо того, що військові тут до останнього боронитимуть місто. Тому що запеклі бої у нас фактично йшли весь лютий, березень, квітень, травень. А коли ми звільнили першу частину території, ось тоді вже було чітко зрозуміло, що ми йдемо відвойовувати своє», – наголосив начальник ХОВА.

За його словами, наразі росіяни обстрілюють населені пункти вздовж всього кордону Харківщини – 315 км. Кожного дня від 12 до 30 населених пунктів області потерпають від обстрілів.

«Наші військові стоять, свої позиції міцно тримають, і ми розуміємо, що у нас вистачить сил і на цю чергову спробу. Справді, ми очікуємо, прораховуємо можливий наступ на декількох напрямках. Це і Богодухівський напрямок, це і північ нашої області може бути. І передусім – Куп’янський, тому що там проходить активна лінія фронту і тривають активні бойові дії», – сказав Олег Синєгубов.

Також він зазначив, що наразі проводиться евакуація з лінії фронту, оскільки там тривають активні бойові дії. Водночас начальник ХОВА підкреслив: необхідності або ризиків для евакуації жителів Харкова не спостерігається.

Олег Синєгубов запевнив, що ситуація в області контролюється та в разі небезпеки жителі будуть оперативно проінформовані про необхідність евакуації.