        Суспільство

        Сили спецоперацій ЗСУ знищили “Іскандери” російської 448-ї ракетної бригади

        Сергій Бордовський
        26 Вересня 2025 15:29
        Підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних сил України 9 серпня завдали ударів по ангарах у Курській області рф, де окупанти з 448-ї ракетної бригади зберігали оперативно-тактичні комплекси «Іскандер». Об’єкт розташовувався на території колишньої птахофабрики, повідомив Генштаб ЗСУ.

        Знищена техника 448-ї ракетної бригади рф / Фото: Генштаб ЗСУ

        У результаті операції знищено п’ять транспортно-заряджальних машин типу 9Т250, одну пускову установку комплексу «Іскандер» та зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1», що прикривав об’єкт. Також зруйновані склади та автомобільна техніка.


