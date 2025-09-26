Сили спецоперацій ЗСУ знищили “Іскандери” російської 448-ї ракетної бригади

Окупанти вдарили по маршрутному автобусу та будинках у Херсоні: загинула жінка, є поранені

У результаті операції знищено п’ять транспортно-заряджальних машин типу 9Т250, одну пускову установку комплексу «Іскандер» та зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1», що прикривав об’єкт. Також зруйновані склади та автомобільна техніка.

Підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних сил України 9 серпня завдали ударів по ангарах у Курській області рф, де окупанти з 448-ї ракетної бригади зберігали оперативно-тактичні комплекси «Іскандер». Об’єкт розташовувався на території колишньої птахофабрики, повідомив Генштаб ЗСУ .