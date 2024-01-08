Суспільство

Сили ППО знищили 8 БПЛА та 18 крилатих ракет

8 Січня 2024 11:35
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війна, ппо

У ніч на 8 січня 2024 року противник завдав масованого удару по Україні, застосувавши крилаті, авіаційні, балістичні, зенітні керовані ракети та ударні БпЛА.

Усього зафіксовано 59 засобів повітряного нападу противника, повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

  • 8 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” з району Приморсько-Ахтарськ – рф.;
  • 7 зенітних керованих ракет С-300/С-400 з Бєлгородської обл.;
  • 4 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» з чотирьох літаків МіГ-31К (район пуску – Рязань, Тамбов);
  • 24 крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (район пусків – Енгельс – рф.);
  • 8 крилатих ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з Бєлгородської обл. – рф.;
  • 6 балістичних ракет «Іскандер-М» із районів Джанкой, Чауда – Крим;
  • 2 керовані авіаційні ракети Х-31П з літаків тактичної авіації (район пусків – Бєлгородська область).

Атаковано об’єкти критичної, цивільної інфраструктури, промислові та військові об’єкти.

Цього разу ворог атакував різні регіони України. Зокрема ракети, що летять по балістичній траєкторії, спрямував по Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Хмельницькій областях.

У підсумку, захисниками неба знищено:

  • 8 ударних БпЛА “Shahed-136/131”;
  • 18 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

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