Суспільство

Сили ППО знищили 30 з 44 ворожих дронів
5 Грудня 2024 09:32
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дрони, ппо
Шахед / Фото з відкритих джерел

У ніч на 5 грудня 2024 року, починаючи з 20:00 4 грудня, російські війська здійснили атаку на Україну, використавши дві балістичні ракети “Іскандер-М” та 44 ударні безпілотники типу Shahed і дрони інших типів. Українська ППО змогла збити 30 ворожих дронів.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram

“Станом на 8:30 підрозділами зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України збито 30 ворожих БпЛА у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій та Одеській областях”, — йдеться у повідомленні.

Ще 12 дронів втратили локацію, а один вийшов за межі повітряного простору України у напрямку Білорусі.

“Іскандерами” окупанти завдали ударів по Дніпропетровській області. Ракети були запущені з Ростовської області РФ. Безпілотники запускали з районів Орла та Курська.


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Сили ППО знищили 30 з 44 ворожих дронів
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