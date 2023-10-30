Суспільство

Сили ППО знищили 12 дронів та дві ракети

30 Жовтня 2023 08:05
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ппо

У ніч на 30 жовтня 2023 року окупанти атакували 12-ма ударними БпЛА типу “Shahed” та двома керованими авіаційними ракетами Х-59.

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил.

Пуски ракет Х-59 здійснено з ворожих літаків із повітряного простору ТОТ Запорізької області, “шахеди” летіли з південно-східного напрямку – Приморсько-Ахтарськ -рф.

“Усі 14 повітряних цілей противника було знищено протиповітряною обороною, зокрема у межах Миколаївської, Херсонської Кіровоградської, Черкаської, Житомирської, Хмельницької та Дніпропетровської областей”, – повідомляють ПС.


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