Сили ППО збили 8 дронів у 5 областях

У ніч на 18 листопада російські війська здійснили атаку на Україну, використовуючи балістичні ракети та 11 безпілотників. Силам ППО вдалося збити 8 дронів.

Про це повідомляє командування Повітряних сил.

“У ніч на 18 листопада 2024 року (починаючи з 19:30 17 листопада) ворог атакував Сумську область двома балістичними ракетами ‘Іскандер-М’ з території Воронезької області та керованою авіаційною ракетою Х-59, запущеною з повітряного простору Курської області. Також з цієї області було випущено 11 ударних дронів типу ‘Shahed’ та інших невстановлених безпілотників”.

Сили ППО збили 8 ударних дронів у Полтавській, Харківській, Черкаській, Чернігівській та Київській областях. Три безпілотники втратили зону локації.