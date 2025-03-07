Суспільство

Сили ППО збили 34 ракети та 100 дронів: масовану атаку вперше відбивали винищувачі Mirage
7 Березня 2025 10:48
читать на русском →

Російські окупаційні війська атакували Україну ракетами різних типів та безпілотниками. Під ударом були об’єктах критичної інфраструктури.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Під час атаки Повітряні Сили  виявили 261 засіб повітряного нападу — 67 ракет та 194 БпЛА, зокрема:

  • 35 крилатих ракет Х-101/Х-55см;
  • 8 крилатих ракет Калібр;
  • 3 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;
  • 4 зенітних керованих ракет С-300;
  • 8 керованих авіаційних ракет Х-59/69;
  • 194 ударних БпЛА типу Shahed та дрони-імітатори інших типів.

Атаку відбивали зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України. Також залучали винищувачі, зокрема літаки F-16 та Mirage-2000. 

“Варто відзначити, що французькі винищувачі, які лише місяць тому прибули в Україну, уперше взяли участь у відбитті ворожої повітряної атаки”, — наголосили у Повітряних силах. 

Підтверджено збиття 134 повітряних цілей:

  • 25 крилатих ракет Х-101/Х-55см; 
  • 8 крилатих ракет “Калібр”;
  • 1 керованої авіаційної ракети Х-59/69;
  • 100 ударних БпЛА типу Shahed (дронів інших типів).

Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
7 Березня 2025 10:48

Сили ППО збили 34 ракети та 100 дронів: масовану атаку вперше відбивали винищувачі Mirage
7 Березня 2025 09:10

Американська компанія Maxar відключила Україні доступ до своїх супутникових знімків, – ЗМІ
7 Березня 2025 08:52

На Тернопільщині стався землетрус
7 Березня 2025 08:35

Росіяни активно атакують на Курщині та Торецькому напрямку, – Генштаб
7 Березня 2025 07:23

Космічний корабель Starship вдруге поспіль вибухнув під час випробувань
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігаль ЛЕВІН

В реальной политике нет места этике — есть только интересы
Роман ДОНІК

Ми не країна, яку можна принижувати
Ігаль ЛЕВІН

В моменте мы часто не ощущаем реальности процессов и их цены
Ігор ЧЕРНЯК

Не чекайте, поки нове 24-е лютого знов постукає у ваші двері!
Юрій САПРОНОВ

Дайте нам чесну інформацію
Денис ПРОКОПЕНКО

Безнадія починається там, де люди під тиском обставин відмовляються боротись за своє
усі думки