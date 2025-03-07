Сили ППО збили 34 ракети та 100 дронів: масовану атаку вперше відбивали винищувачі Mirage

Російські окупаційні війська атакували Україну ракетами різних типів та безпілотниками. Під ударом були об’єктах критичної інфраструктури.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Під час атаки Повітряні Сили виявили 261 засіб повітряного нападу — 67 ракет та 194 БпЛА, зокрема:

35 крилатих ракет Х-101/Х-55см;

8 крилатих ракет Калібр;

3 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;

4 зенітних керованих ракет С-300;

8 керованих авіаційних ракет Х-59/69;

194 ударних БпЛА типу Shahed та дрони-імітатори інших типів.

Атаку відбивали зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України. Також залучали винищувачі, зокрема літаки F-16 та Mirage-2000.

“Варто відзначити, що французькі винищувачі, які лише місяць тому прибули в Україну, уперше взяли участь у відбитті ворожої повітряної атаки”, — наголосили у Повітряних силах.

Підтверджено збиття 134 повітряних цілей: