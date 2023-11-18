Сили ППО збили 29 дронів-камікадзе

За інформацією командування Повітряних сил ЗСУ, з 20-ї години 17-го по 04 годину 18 листопада 2023 року зафіксовано пуски 38 ударних безпілотників «Shahed-136/131». Російські окупанти атакували Україну з північного та південно-східного напрямків (Курська область, Приморсько-Ахтарськ -рф).

Як повідомляють захисники, «Шахеди» атакували у кілька хвиль, групами, у різних регіонах України, в зонах відповідальності усіх повітряних командувань Повітряних Сил.

До відбиття повітряного нападу залучено авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

“В результаті протиповітряного бою знищено 29 ударних БпЛА «Shahed-136/131»”, – йдеться у повідомленні.