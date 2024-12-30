Сили ППО збили 21 ворожий безпілотник

У ніч на 30 грудня Росія здійснила атаку на Україну, запустивши 43 ударні безпілотники, зокрема “Шахеди”, а також дрони інших типів. Сили протиповітряної оборони знищили 21 із них.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил у Telegram

“У ніч на 30 грудня 2024 року (починаючи з 19:00 29 грудня) противник здійснив атаку 43-ма ударними БпЛА типу Shahed і дронами інших типів з району Приморсько-Ахтарська, РФ”.

За даними командування, підрозділи зенітних ракетних військ, радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи збили 21 ударний безпілотник типу Shahed і дрони-імітації в Харківській, Полтавській, Чернігівській, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях.

Ще 22 ворожі дрони-імітації були втрачено локаційно, без жодних наслідків для інфраструктури.

У Харківській та Одеській областях уламки збитих дронів пошкодили приватні будинки.