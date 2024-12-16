Суспільство

Сили ППО за ніч збили 27 російських дронів
16 Грудня 2024 08:53
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дрони, ппо
Ілюстративне фото з відкритих джерел

У ніч на понеділок, 16 грудня, російська армія здійснила атаку на Україну ударними дронами. Повітряним силам вдалося знищити 27 ворожих безпілотників.

Про це повідомляють Повітряні сили.

Близько 01:00 16 грудня противник запустив 49 ударних БПЛА типу Shahed та безпілотники інших типів з районів Брянська та Орла в Росії.

Станом на 08:30 українські оборонці збили 27 “шахедів” та інших дронів у Чернігівській, Сумській, Черкаській, Хмельницькій, Харківській та Дніпропетровській областях. Відбиттям атаки займалися зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ), мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

“Завдяки активним діям наших сил 19 ворожих безпілотників не досягли своїх цілей і були втрачені противником. Три дрони залишилися в повітрі”, – повідомили в Повітряних силах.


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