Сили ППО вночі знищили 66 ворожих ударних дронів та 4 ракети 

26 вересня окупанти атакували Україну ракетами різного типу та ударними дронами. Сили Оборони знищили 66 дронів та 4 керовані авіаційні ракети.

Про це повідомляють Повітряні сили.

Так, ворог атакував Сумську область двома ракетами невстановленого типу із Білгородської області. Також під удар потрапила Одещина – РФ запустила по регіону 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69 з акваторії Чорного моря.

Крім цього, окупанти випустили по Україні 78 ударних БЛПА типу Shahed з Приморсько-Ахтарська, Орла та Курська.

У результаті протиповітряного бою збито 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 66 ударних БПЛА. Вісім ворожих безпілотників локаційно втрачено у кількох регіонах України. Також один дрон повернувся у Росію. Ще один залишається в повітряному просторі України, йде бойова робота.

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Харківській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій, Хмельницькій, Івано-Франківській, Сумській, Полтавській, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Харківській областях.