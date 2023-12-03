Політика

Сили ППО вночі збили 10 ударних БПЛА

3 Грудня 2023 08:31
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У ніч на 3 грудня 2023 року противник атакував Україну 12-ма ударними БпЛА типу «Shahed» з району Приморсько-Ахтарськ – рф та керованою авіаційною ракетою Х-59 – з повітряного простору Бєлгородської народної республіки.

За інформацією Командування Повітряних сил ЗСУ, ударні БпЛА атакували у декілька хвиль, заходили через окуповану Херсонщину в Миколаївську область.

“Саме на Миколаївщині, в зоні відповідальності повітряного командування «Південь», більшість «шахедів» було знищено протиповітряною обороною. Решта прямували в північно-західному напрямку і були збиті в районі Старокостянтинова на Хмельниччині”, – йдеться у повідомленні.

В результаті бойової роботи ППО знищено 10 ударних БпЛА «Shahed-136/131». Керована авіаційна ракета Х-59 не досягла своєї цілі.


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