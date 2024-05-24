Сили оборони зупинили росіян у Харківській області та проводять контрнаступальні дії, – Генштаб

Сили оборони України зупинили російський наступ на Харківщині та проводять контрнаступальні дії. Про це заявив представник Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Ігор Прохоренко на брифінгу в Медіацентрі Україна.

“Сили оборони продовжують оборонятись на сході та півдні нашої держави, наносять вогневе ураження противнику. Основні дії відбуваються на Харківщині, Донеччині. Що стосується Харківського напрямку – противник веде наступальні операції з метою створення буферної зони. Наразі ворог зупинений, ситуація контрольована, проводяться контрнаступальні ді”ї, – повідомив Прохоренко.

Окрім півночі Харківської області, російські війська намагаються наступати на сході області, плануючи обійти зі сходу місто Куп’янськ. Утім, Прохоренко зазначив, що успіху вони не мають.

Він також додав, що жорсткі бойові дії тривають майже вздовж усієї лінії фронту, де окупанти зазнають важких втрат.