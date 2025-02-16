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Сили оборони знищили новітню російську вогнеметну систему ТОС-2 “Тосочка”
16 Лютого 2025 16:07
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Сили оборони знищили новітню російську вогнеметну систему ТОС-2 “Тосочка” неподалік Покровська. Це перша зафіксована втрата такого озброєння.

Як повідомляє телеграм-канал “Тиск” із посиланням на користувача Aloha у мережі “Х”, установка була знищена у селищі Петрівка Покровського району.

Про використання ТОС-2 у війні стало відомо в жовтні 2023 року, коли Міністерство оборони РФ офіційно підтвердило її застосування. Це новітня версія важких вогнеметних систем ТОС-1 “Буратино” і ТОС-1А “Солнцепек”, розроблена НВО “Сплав”.

Знищена російська ТОС-2 “Тосочка” / Фото: Aloha/X

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