Сили оборони знищили новітню російську вогнеметну систему ТОС-2 “Тосочка” неподалік Покровська. Це перша зафіксована втрата такого озброєння.

Як повідомляє телеграм-канал “Тиск” із посиланням на користувача Aloha у мережі “Х”, установка була знищена у селищі Петрівка Покровського району.

Про використання ТОС-2 у війні стало відомо в жовтні 2023 року, коли Міністерство оборони РФ офіційно підтвердило її застосування. Це новітня версія важких вогнеметних систем ТОС-1 “Буратино” і ТОС-1А “Солнцепек”, розроблена НВО “Сплав”.