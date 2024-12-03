Сили оборони знищили 22 ворожих дрони

Вночі Росія запустила 28 дронів по Україні, ППО знищила 22 із них.

Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ

У ніч на 3 грудня російські війська атакували Україну 28 ударними безпілотниками різних типів, включно з “Shahed”. Запуски здійснювалися з напрямків Приморсько-Ахтарська, Курська, Орла та Міллерова (РФ).

Станом на 9:00 захисники України збили 22 дрони в Київській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Сумській, Одеській, Миколаївській і Дніпропетровській областях.

1 безпілотник було втрачено з радарів.

було втрачено з радарів. 2 дрони вийшли з контрольованого простору у бік Білорусі та тимчасово окупованих територій.

Зафіксовано кілька влучань по об’єктах критичної інфраструктури в Тернопільській та Рівненській областях.