Сили оборони збили 66 ударних БПЛА і одну ракету

У ніч на 03 листопада 2024 року ворог завдав удару керованою авіаційною ракетою Х-59/69, 96-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу.
Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.
“Станом на 09.00 підтверджено збиття керованої авіаційної ракети Х-59/69 та 66-ти ворожих БпЛА у Київській, Сумській, Хмельницькій, Житомирській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській та Харківській областях.
27 ворожих безпілотників локаційно втрачено, 1 БпЛА — полетів у Білорусь”, – йдеться у звіті військових.
Наразі в повітрі знаходяться два ударних БпЛА.