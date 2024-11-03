Кримінал

Сили оборони збили 66 ударних БПЛА і одну ракету
3 Листопада 2024 09:33
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ппо
Результат падіння уламків “шахеду” в одному з районів Києва / Фото міська адміністрація Києва

У ніч на 03 листопада 2024 року ворог завдав удару керованою авіаційною ракетою Х-59/69, 96-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу.

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

“Станом на 09.00 підтверджено збиття керованої авіаційної ракети Х-59/69 та 66-ти ворожих БпЛА у Київській, Сумській, Хмельницькій, Житомирській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській та Харківській областях.

27 ворожих безпілотників локаційно втрачено, 1 БпЛА — полетів у Білорусь”, – йдеться у звіті військових.

Наразі в повітрі знаходяться два ударних БпЛА.


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