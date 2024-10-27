Сили оборони збили 41 ворожий БПЛА

У ніч на 27 жовтня 2024 року противник атакував 80-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу.

За інформацією Командування Повітряних Сил ЗСУ, станом на 09.30 підтверджено збиття 41 ворожого БпЛА в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Київській, Сумській, Кіровоградській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій та Чернігівській областях. Більшість ворожих БпЛА збито на Одещині та Київщині.

Крім того, 32 російських безпілотника локаційно втрачено, один полетів у напрямку Білорусі.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.