Суспільство

Сили оборони збили 41 ворожий БПЛА
27 Жовтня 2024 09:53
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“Шахед” у кукурудзяному полі. Ілюстративне фото / Фото із соцмереж

У ніч на 27 жовтня 2024 року противник атакував 80-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу.

За інформацією Командування Повітряних Сил ЗСУ, станом на 09.30 підтверджено збиття 41 ворожого БпЛА в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Київській, Сумській, Кіровоградській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій та Чернігівській областях. Більшість ворожих БпЛА збито на Одещині та Київщині.

Крім того, 32 російських безпілотника локаційно втрачено, один полетів у напрямку Білорусі.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.


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