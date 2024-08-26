Сили оборони завдали ракетного удару по полігону окупантів (відео)

Сили оборони України завдали удару шрапнельними ракетами GMLRS з системи HIMARS по скупченню російських солдатів на полігоні.

Відео оприлюднив підрозділ 54 ОМБр.

Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів “Небесна кара” за допомогою розвідувального безпілотника Shark скоригувала вогонь українських ракетників по тренувальній базі російських військових на сході Україні.

Двома коригованими снарядами M30A1 GMLRS зі шрапнельною бойовою частиною було завдано удару по вантажівці та скупченню піхоти.