Сили оборони за добу знищили більше 500 окупантів

Минулої доби ЗСУ ліквідували 560 окупантів, знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 4 артилерійські системи, 1 БПЛА та 9 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.
За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.04.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 174550 (+560) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3618 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6986 (+5) од,
- артилерійських систем – 2687 (+4) од,
- РСЗВ – 527 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 279 (+0) од,
- літаків – 306 (+0) од,
- гелікоптерів – 291 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2249 (+1),
- крилаті ракети ‒ 911 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5537 (+9) од,
- спеціальна техніка ‒ 296 (+0).
Дані уточнюються.
Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.
Також наші захисники збили ворожий безпілотний літальний апарат типу “Орлан-10 ”.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів противника та одну реактивну систему залпового вогню.