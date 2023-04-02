Сили оборони за добу знищили більше 500 окупантів

Минулої доби ЗСУ ліквідували 560 окупантів, знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 4 артилерійські системи, 1 БПЛА та 9 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.04.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 174550 (+560) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3618 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 6986 (+5) од,

артилерійських систем – 2687 (+4) од,

РСЗВ – 527 (+0) од,

засоби ППО ‒ 279 (+0) од,

літаків – 306 (+0) од,

гелікоптерів – 291 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2249 (+1),

крилаті ракети ‒ 911 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5537 (+9) од,

спеціальна техніка ‒ 296 (+0).

Дані уточнюються.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Також наші захисники збили ворожий безпілотний літальний апарат типу “Орлан-10 ”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів противника та одну реактивну систему залпового вогню.