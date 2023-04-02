Суспільство

Сили оборони за добу знищили більше 500 окупантів

2 Квітня 2023 09:00
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зсу, генштаб, втрати ворога

Минулої доби ЗСУ ліквідували 560 окупантів, знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 4 артилерійські системи, 1 БПЛА та 9 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.04.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 174550 (+560) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3618 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6986 (+5) од,
  • артилерійських систем – 2687 (+4) од,
  • РСЗВ – 527 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 279 (+0) од,
  • літаків – 306 (+0) од,
  • гелікоптерів – 291 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2249 (+1),
  • крилаті ракети ‒ 911 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5537 (+9) од,
  • спеціальна техніка ‒ 296 (+0).

Дані уточнюються.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Також наші захисники збили ворожий безпілотний літальний апарат типу “Орлан-10 ”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів противника та одну реактивну систему залпового вогню.


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Сили оборони за добу знищили більше 500 окупантів
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