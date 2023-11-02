Сили оборони за добу знищили 930 окупантів і літак

Втрати Росії у війні в Україні на четвер, 2 листопада, склали 930 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 302420 військових. Крім того, ЗСУ “приземлили” літак.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.11.23 орієнтовно склали: