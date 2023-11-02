Суспільство

Сили оборони за добу знищили 930 окупантів і літак

2 Листопада 2023 08:09
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війна

Втрати Росії у війні в Україні на четвер, 2 листопада, склали 930 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 302420 військових. Крім того, ЗСУ “приземлили” літак.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.11.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 302420 (+930) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 5241 (+18) од,
  • бойових броньованих машин – 9877 (+43) од,
  • артилерійських систем – 7292 (+42) од,
  • РСЗВ – 850 (+4) од,
  • засоби ППО – 566 (+3) од,
  • літаків – 322 (+1) од,
  • гелікоптерів – 324 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5488 (+20),
  • крилаті ракети – 1549 (+2) од,
  • кораблі /катери – 20 од,
  • підводні човни – 1 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9658(+34) од,
  • спеціальна техніка – 1032 (+13).

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