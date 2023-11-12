Політика

Сили оборони за добу знищили 1110 російських загарбників

12 Листопада 2023 09:17
читать на русском →
втрати ворога

Сили оборони України з 24 лютого 2022 року по 12 листопада 2023 року ліквідували близько 311 тисяч 750 російських загарбників, зокрема 1110 осіб – за останню добу.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє у Фейсбуці.

Крім того,

  • знищено 5349 ворожих танків (+7),
  • бойових броньованих машин ‒ 10073 (+32),
  • артилерійських систем – 7559 (+32),
  • РСЗВ – 881 (+2),
  • засобів ППО ‒ 580 (+1),
  • літаків – 322 (+0),
  • гелікоптерів – 324 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5632 (+12),
  • крилатих ракет ‒ 1560 (+1),
  • кораблів / катерів ‒ 22 (+2),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9944 (+19),
  • спеціальної техніки ‒ 1078 (+9).

Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
12 Листопада 2023 11:47

Син Пригожина командує “вагнерівцями”, які перейшли до Росгвардії – розвідка
12 Листопада 2023 10:58

Російські загарбники у районі Авдіївки дещо послабили атаки
12 Листопада 2023 10:30

Через вибух на АЗС в Харкові тимчасово обмежено рух
12 Листопада 2023 10:22

Не припиняється обстріл Херсона, відомо про одного загиблого
12 Листопада 2023 10:13

Росіяни активізувалися на Бахмутському напрямку
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Удар HIMARS по базі в окупованому Скадовську – це справжній удар у серце ФСБ РФ
Сергій ФУРСА

Залужний знов став тим самим дорослим у кімнаті
Віталій ПОРТНИКОВ

Культура смерті
Леонід ЛОГВИНЕНКО

Барашек чи баранчик?
Юрій БУТУСОВ

Шойгу кинув у бій ПВК Вагнер. Що змінилося навколо Авдіївки
Юрій ЛУЦЕНКО

Напад рос-іранських терористів на Ізраіль нарешті припиняє страусину політику розніженого Заходу
усі думки