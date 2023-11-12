Сили оборони за добу знищили 1110 російських загарбників

Сили оборони України з 24 лютого 2022 року по 12 листопада 2023 року ліквідували близько 311 тисяч 750 російських загарбників, зокрема 1110 осіб – за останню добу.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє у Фейсбуці.

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