Сили оборони за добу знищили 1110 російських загарбників

Сили оборони України з 24 лютого 2022 року по 12 листопада 2023 року ліквідували близько 311 тисяч 750 російських загарбників, зокрема 1110 осіб – за останню добу.
Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє у Фейсбуці.
Крім того,
- знищено 5349 ворожих танків (+7),
- бойових броньованих машин ‒ 10073 (+32),
- артилерійських систем – 7559 (+32),
- РСЗВ – 881 (+2),
- засобів ППО ‒ 580 (+1),
- літаків – 322 (+0),
- гелікоптерів – 324 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5632 (+12),
- крилатих ракет ‒ 1560 (+1),
- кораблів / катерів ‒ 22 (+2),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9944 (+19),
- спеціальної техніки ‒ 1078 (+9).