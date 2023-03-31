Політика

Сили оборони за добу спалили 5 танків і задвухсотили 460 росіян

31 Березня 2023 09:15
14
читать на русском →
втрати ворога

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника.

За 400 дні протистоянні російській навалі з 24.02.22 по 31.03.23 орієнтовно вони склали:

  • особового складу ‒ близько 173360 (+460) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3615 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6977 (+3) од,
  • артилерійських систем – 2675 (+4) од,
  • РСЗВ – 526 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 278 (+0) од,
  • літаків – 306 (+0) од,
  • гелікоптерів – 291 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2248 (+9),
  • крилаті ракети ‒ 911 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5521 (+3) од,
  • спеціальна техніка ‒ 294 (+3).

Дані уточнюються.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
31 Березня 2023 08:47
70

П’ятеро людей зазнали поранень після нічної атаки на Харків та область
31 Березня 2023 09:54
0

Росія стає головою Ради безпеки ООН. Що це означає для України
31 Березня 2023 08:23
13

Туреччина схвалила вступ Фінляндії до НАТО
31 Березня 2023 08:08
34

Україна бойкотуватиме змагання за участю росіян
31 Березня 2023 07:37
17

У Бахмуті за добу відбито 22 ворожі атаки – Генштаб
Останні новини
усі новини

Думки

Альфред КОХ

Что, Коля, забыл как ты жрал ножки Буша у себя в Карелии?..
Андреас КЛЮТ

Путін підвищив ставку ядерною зброєю в Білорусі
Михайло ФЕДОРОВ

Новий підхід до управління системою освіти, розвиток інновацій та мілтек
Александр КИРШ

Обманутые проститутки, или “Хорошие русские”
Юрій ЛУЦЕНКО

Слова Байдена “він – убивця” набули юридичного сенсу
Александр КИРШ

Америчку обидели, или ReaperЛ-ХАРБОР?
усі думки