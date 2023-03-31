Політика

Сили оборони за добу спалили 5 танків і задвухсотили 460 росіян Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника. За 400 дні протистоянні російській навалі з 24.02.22 по 31.03.23 орієнтовно вони склали: особового складу ‒ близько 173360 (+460) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3615 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 6977 (+3) од,

артилерійських систем – 2675 (+4) од,

РСЗВ – 526 (+0) од,

засоби ППО ‒ 278 (+0) од,

літаків – 306 (+0) од,

гелікоптерів – 291 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2248 (+9),

крилаті ракети ‒ 911 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5521 (+3) од,

спеціальна техніка ‒ 294 (+3). Дані уточнюються. Поділитися:



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