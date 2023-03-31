Сили оборони за добу спалили 5 танків і задвухсотили 460 росіян

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника.
За 400 дні протистоянні російській навалі з 24.02.22 по 31.03.23 орієнтовно вони склали:
- особового складу ‒ близько 173360 (+460) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3615 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6977 (+3) од,
- артилерійських систем – 2675 (+4) од,
- РСЗВ – 526 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 278 (+0) од,
- літаків – 306 (+0) од,
- гелікоптерів – 291 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2248 (+9),
- крилаті ракети ‒ 911 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5521 (+3) од,
- спеціальна техніка ‒ 294 (+3).
Дані уточнюються.
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