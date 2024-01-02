Техно

Сили оборони вперше знищили новітній російський комплекс Ястреб-АВ

2 Січня 2024 21:23
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У Херсонській області українські військові вперше уразили новий російський комплекс артилерійської розвідки 1К148 Ястреб-АВ. Сили оборони застосували установку М142 HIMARS, пише Militarnyi.

Зазначається, що вогонь по комплексу Ястреб-АВ корегували за допомогою розвідувального безпілотника, який слідкував за росіянами. Комплекс уразили двома ракетами.

За даними видання, 1К148 Ястреб-АВ почав надходити до армії Росії нещодавно, випробування комплексу завершили наприкінці 2021-го або на початку 2022 року.

Радіолокаційний комплекс здатний в автоматичному режимі відстежувати траєкторію снарядів, випущених артилерією супротивника, визначаючи точні координати позицій.


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