Сили оборони вночі збили 10 Шахедів, якими окупанти атакували територію України

У ніч на п’ятницю окупанти вчергове атакували Україну десятьма Шахедами.

Про це повідомляє Генштаб у Facebook.

“Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ударні БпЛА було знищено”.

Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив, що у ніч на 10 травня противник окрім десяти “Шахедів”, які запускали з території тимчасово окупованого Криму, вдарив двома зенітними керованими ракети С-300/С-400 із Бєлгородської області у напрямку Харківщини.

Усі безпілотники вдалося знищити в межах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей.