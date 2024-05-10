Суспільство

Сили оборони вночі збили 10 Шахедів, якими окупанти атакували територію України

10 Травня 2024 07:30
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дрони
Шахед / Getty Images

У ніч на п’ятницю окупанти вчергове атакували Україну десятьма  Шахедами. 

Про це повідомляє Генштаб у Facebook.

“Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ударні БпЛА було знищено”.

Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив, що у ніч на 10 травня противник окрім десяти “Шахедів”, які запускали з території тимчасово окупованого Криму, вдарив двома зенітними керованими ракети С-300/С-400 із Бєлгородської області у напрямку Харківщини.

Усі безпілотники вдалося знищити в межах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей.


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