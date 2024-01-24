Сили оборони відбили 16 атак противника на Авдіївському напрямку, – Генштаб

Українські військові відбили 16 атак противника на Авдіївському напрямку, продовжили заходи із розширення плацдарму на Херсонському напрямку. Ракетні війська уразили 2 засоби ППО противника.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Протягом минулої доби відбулося 56 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 48 ракетних та 112 авіаційних ударів, здійснив 73 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені з цивільного населення, серед яких є діти. Руйнувань та пошкоджень зазнали понад 200 різних об’єктів цивільної інфраструктури в Києві та Київській області, Харкові та Павлограді Дніпропетровської області.
Під артилерійським вогнем опинилися понад 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
- На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
- На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.
- На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито атаку ворога біля Синьківки Харківської області.
- На Лиманському напрямку українські воїни відбили 4 атаки окупантів в районах Ямполівки, Торського Донецької області та ще 2 атаки поблизу Білогорівки, Серебрянського лісництва Луганської області.
- На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 3 атаки противника неподалік Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області.
- На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Сили оборони протягом минулої доби відбили 5 атак ворога в районах Новобахмутівки, Степове, Авдіївки та ще 11 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.
- На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога поблизу Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 16 атак.
- На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.
- На Запорізькому напрямку нашими захисниками відбито 4 атаки противника південніше Червоного, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.
- На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 7 безуспішних штурмів позицій наших військ.
Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 2 зенітно-ракетних комплексах та 1 пункту управління противника.
Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 15 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, 5 балістичних ракет “Іскандер-М”, 2 керовані авіаційні ракети Х-59.
Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 району зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 2 засобах ППО, 9 артилерійських засобах та 1 станції радіоелектронної боротьби противника.