Сили оборони отримали закуплені США зенітні установки Gepard

Сили оборони України отримала закуплені Сполученими Штатами у Йорданії самохідні зенітні установки Gepard.

Самохідні зенітні установки Gepard, що були закуплені Штатами у Йорданії, мають модернізовану систему керування вогнем та сучасніший радіолокаційний комплекс, повідомляє Мілітарний з посиланням на ПС ЗСУ.

Першочергово ці зенітні системи були поставлені збройним силам Нідерландів у межах контракту 1977 і 1979 року та отримали іншу радіолокаційну частину та систему постановки димових завіс.

Передана Збройним Силам України йорданська ЗСУ Gepard / Фото: ПС ЗСУ

Насамперед вона відрізнялася пошуковою радіолокаційною антеною, яка працює в Х-діапазоні (німецька — в S-діапазоні) та має кругову поляризацію (на німецьких — тільки горизонтальна).

Також є певна різниця в антені захоплення цілей, яка на нідерландських машинах працює у діапазонах X/Ka (на німецьких Ku) та має меншу дальність виявлення цілей — 13 км (на німецькій 15). Попри це нідерландські Gepard здатні регулювати частоти за шістьма пунктами, у той час, як німецькі тільки за двома.

Наразі Gepard полює на російські ударні БпЛА та крилаті ракети у складі сил і засобів протиповітряної оборони Повітряного командування “Захід”.