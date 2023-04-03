Спорт

Світоліна повертається у великий теніс

3 Квітня 2023 15:24
40
читать на русском →
теніс

Колишня перша ракетка України Еліна Світоліна повертається на корт після річної паузи в тенісній кар’єрі. Спортсменка отримала вайлдкард на турнір в американському Чарлстоні, що відбудеться 3-9 квітня.

Причиною для перерви у виступах Світоліної став декрет. У жовтні 2022-го вона народила доньку, яку разом із чоловіком, французьким тенісистом Гаелем Монфісом, назвала Скай.

Через ігрову перерву в рік Світоліна опустилася у світовому рейтингу WTA з 27-ї позиції на 1081-шу. Рейтинг є основним фактором для допуску тенісистів до турнірів, та попри значне падіння у списку Світоліна зберігає право заявлятися на змагання топрівня. Це пов’язано з політикою WTA щодо спортсменок, які повертаються до туру після вагітності або травми.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
3 Квітня 2023 17:20
40

Зеленський побажав Путіну провести решту днів у підвалі з відром замість туалету
3 Квітня 2023 18:20
1

Генштаб: Сили оборони відбили понад 45 атак, з них 20 – у Бахмуті
3 Квітня 2023 17:36
8

Україна повернула з полону РФ 12 українців
3 Квітня 2023 16:45
20

Війська РФ не припиняють штурм у районі Авдіївки
3 Квітня 2023 14:34
74

Зеленський: У росіян “ще є час піти, інакше ми їх знищимо”
Останні новини
усі новини

Думки

Альфред КОХ

Что, Коля, забыл как ты жрал ножки Буша у себя в Карелии?..
Андреас КЛЮТ

Путін підвищив ставку ядерною зброєю в Білорусі
Михайло ФЕДОРОВ

Новий підхід до управління системою освіти, розвиток інновацій та мілтек
Александр КИРШ

Обманутые проститутки, или “Хорошие русские”
Юрій ЛУЦЕНКО

Слова Байдена “він – убивця” набули юридичного сенсу
Александр КИРШ

Америчку обидели, или ReaperЛ-ХАРБОР?
усі думки