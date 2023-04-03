Світоліна повертається у великий теніс

Колишня перша ракетка України Еліна Світоліна повертається на корт після річної паузи в тенісній кар’єрі. Спортсменка отримала вайлдкард на турнір в американському Чарлстоні, що відбудеться 3-9 квітня.

Причиною для перерви у виступах Світоліної став декрет. У жовтні 2022-го вона народила доньку, яку разом із чоловіком, французьким тенісистом Гаелем Монфісом, назвала Скай.

Через ігрову перерву в рік Світоліна опустилася у світовому рейтингу WTA з 27-ї позиції на 1081-шу. Рейтинг є основним фактором для допуску тенісистів до турнірів, та попри значне падіння у списку Світоліна зберігає право заявлятися на змагання топрівня. Це пов’язано з політикою WTA щодо спортсменок, які повертаються до туру після вагітності або травми.