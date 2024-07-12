Суд закрив справу ексмера Харкова Добкіна про роздачу землі у місті

Апеляційний суд закрив справу щодо колишнього мера Харкова Михайла Добкіна наприкінці червня 2024 року після завершення 15-річного строку притягнення до кримінальної відповідальності та відхилення апеляції прокуратури.

Про це йдеться в ухвалі суду, повідомляє “Суспільне”.

Прокуратура подала апеляцію на рішення Дзержинського районного суду Харкова, згідно з яким він задовольнив клопотання адвоката Михайла Добкіна про закриття провадження у зв’язку з завершенням 15-річного строку притягнення до кримінальної відповідальності.

У провадженні йшлося про протиправну роздачу земель у Харкові наприкінці 2008 року під забудову. Загальні збитки бюджету сягали майже 175 мільйонів гривень.

Самого Добкіна обвинувачували за двома статтями: ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 364.