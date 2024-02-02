Кримінал

Правоохоронці ідентифікували загарбників які під час окупації пограбували будинок Добкіна

2 Лютого 2024 17:46
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окупація, поліція, Добкін
Російські окупанти / Фото Поліції Харківщини

Прокурори повідомили про підозру чотирьом військовим РФ та чотирьом жителям Вовчанська, серед яких — засуджений за держзраду “Чиж”. За даними слідства, під час окупації громади підозрювані пограбували маєток ексмера Харкова.

Про це повідомили пресслужби обласної прокуратури та поліції Харківщини.

“У березні 2022 року підозрювані приїхали до будинку ексмера Харкова в окупованій Бугаївці Вовчанської громади. У маєтку на той момент перебували два охоронці, тож зловмисники почали вимагати всі автівки та майно сім’ї, погрожуючи вогнепальною зброєю. Вони забрали два прогулянкових судна, мотоцикл, два причепи до нього та побутову техніку”, — сказано в повідомленні.

За даними Офісу генпрокурора, йдеться про оселю родини Михайла Добкіна.

За даними поліції, підозрювані били охоронців у живіт та по голові за відмову відкрити гараж, який ті охороняли.

“Я охороняв дачне селище, коли приїхав “Чиж” із військовими РФ. Вони погрожували зброєю та наказали відкривати гараж. Ми з товаришем відмовились. Тоді вони зірвали ролети гаража. Техніка стояла без коліс”, — цитує слова потерпілого пресслужба поліції.

У садовому товаристві в селі Бугаївка, погрожуючи охоронцям зброєю, підозрювані викрали:

  • квадроцикл Outlander;
  • автомобіль Land Rover;
  • 2,5 тисяч доларів;
  • побутову техніку;
  • прогулянкове судно;
  • мотоцикл;
  • кілька карабінів та гладкоствольних рушниць.

Харківський антикорупційний центр із посиланням на дані Офісу генпрокурора опублікував особисті дані шістьох з восьми підозрюваних у порушеннях правил війни:

  • боєць диверсійно-штурмового підрозділу “Русич” 28-річний Андрій Борісов “13” з Краснодону Луганської області;
  • бійці тактичного формування “ЛНР” 46-річний Дмитро Кузьмін “Фенікс” з РФ, 42-річний Сергій Мушта “Марс1” з Луганська та 28-річний Михайло Домрачев “Гіря-Форвард” з Росії;
  • 47-річний судимий раніше житель селища Лиман Чугуївського району Віталій Гречко;
  • 33-річний житель Вовчанська Бежан Гаспарян.

“Також підозру оголосили 37-річній жительця Вовчанська Аліні Білусі, яка з Віталієм Гречко та військовими РФ 13 квітня 2022 року з’явилася у будинку Віктора Пієва у селі Графське Вовчанської громади”, — повідомили в ХАЦ.


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