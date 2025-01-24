Суд призупинив указ Трампа про обмеження отримання громадянства США за правом народження

Федеральний суддя в Сіетлі (штат Вашингтон) тимчасово призупинив дію указу президента США Дональда Трампа, який обмежує надання американського громадянства за правом народження.

Про це повідомляє The New York Times.

Суд розглянув позови, подані генеральними прокурорами штатів Вашингтон, Іллінойс, Орегон і Аризона. Вони стверджували, що розпорядження Трампа позбавить прав понад 150 тисяч дітей і залишить частину з них без громадянства.

“Це кричуще неконституційний указ”, – заявив на слуханнях суддя Джон Коенур.

Дональд Трамп після повернення в Білий дім 20 січня підписав десятки указів, один з яких був спрямований на скасування отримання громадянства за правом народження. Згідно з цим принципом, будь-яка людина, яка народилася на території країни, автоматично стає її громадянином. Право гарантоване 14-ю поправкою Конституції США.