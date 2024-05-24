Політика

Суд ООН зобов’язав Ізраїль припинити операцію у Рафаху

24 Травня 2024 17:29
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ізраїль
Наслідки обстрілів міста Рафах, Сектор Гази / Фото: REUTERS

Міжнародний суд Організації об’єднаних націй постановив, що Ізраїль має “негайно” припинити свою військову операцію в Рафаху.

Про це повідомило агентство Reuters.

“Держава Ізраїль повинна негайно припинити свій військовий наступ і будь-які інші дії в місті Рафах, які можуть погіршити для палестинської групи в Газі умови життя, а також призвести до її фізичного знищення” – заявив очільник суду в Гаазі Наваф Салам.

Суд також ухвалив, що Ізраїль повинен забезпечити збереження всіх доказів передбачуваного геноциду та надати безперешкодний доступ до Гази слідчому органу для проведення розслідувань.


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