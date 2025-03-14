Стрілянина в центрі Одеси: повідомляють про вбивство активіста Демʼяна Ганула

Сьогодні, 14 березня, у Приморському районі Одеси невідомий чоловік вистрілив у перехожого. Повідомляють про два постріли – нападник втік, жертва померла на місці.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

За даними правоохоронців, близько 10:30 надійшло повідомлення про те, що невідомий вистрілив у перехожого. Стрільця розшукують.

“Всі обставини скоєного наразі встановлює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та криміналісти. Вживаються заходи щодо затримання стрілка. Подробиці згодом”, – йдеться у повідомленні.

За інформацією нардепа Олексія Гончаренка, вбили відомого громадського діяча Демʼяна Ганула.

Цю інформацію підтвердив і активіст Сергій Стерненко, який додав, що вбивство било замовним і Ганулу раніше неодноразово погрожували.

“Ніхто з нас не є у безпеці. Росіяни полюють на українських активістів, волонтерів, громадських діячів”, – написав Стерненко.