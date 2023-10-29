Кримінал

Стрілянина у Флориді: 2 особи вбито, 18 поранено

29 Жовтня 2023 14:35
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сша

У Флориді невідомі влаштували стрілянину під час вечірки на Хелловін. У місті Тампа двоє людей загинули, ще 18 отримали поранення, пише Associated Press.

За попередніми даними, стрілянині передував конфлікт між двома групами людей. Один із стрільців здався поліції.

На відео, опублікованому в Інтернеті, видно, як люди, багато з яких у костюмах на Хелловін, п’ють і розмовляють на вулиці, коли лунає близько дюжини пострілів, а за кілька секунд ще вісім, що призвело до тисняви. На відео з місця події видно, як поліцейські надають допомогу людям, які лежать на землі.


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