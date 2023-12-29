Кримінал

Станом на зараз відомо про 12 загиблих та 75 поранених, – МВС

29 Грудня 2023 10:45
читать на русском →
ракетний удар, мвс

Ворог сьогодні вранці масовано обстріляв Україну, завдано ударів по шести областях. Попередньо відомо про 12 загиблих людей, ще десятки отримали поранення, повідомив голова МВС Ігор Клименко.  

За словами Клименка, під ворожий удар потрапили Київ, Львівська, Дніпропетровська, Одеська, Харківська та Запорізька область. 

У ці хвилини рятувальники, поліцейські, нацгвардійці долучені до ліквідації наслідків ударів по всій Україні – гасять пожежі, рятують, підтримують потерпілих. Працюють психологи ДСНС та поліції.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
29 Грудня 2023 13:56

Через масовану атаку РФ загинуло щонайменше 20 людей. Ще понад сотня — поранені
29 Грудня 2023 12:09

Під час ракетної атаки повітряний простір Польщі перетнув невідомий об’єкт
29 Грудня 2023 11:24

Міненерго повідомило про відключення світла після ракетних ударів
29 Грудня 2023 11:02

Сили ППО збили 87 крилатих ракет та 27 ударних БпЛА
29 Грудня 2023 10:24

Росіяни випустили по Україні приблизно 110 ракет, – Зеленський
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Зарплат без допомоги не буде
Ігор ЧЕРНЯК

Суспільству потрібна справедливість
Леонід МАСЛОВ

Трохи про вбивство Зеленського
Ігор ЧЕРНЯК

Чи вже час всім разом нарешті почати *бошити?
Сергій ПРИТУЛА

Трохи прикро…
Віталій ПОРТНИКОВ

Слово пацана
усі думки