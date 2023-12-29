Станом на зараз відомо про 12 загиблих та 75 поранених, – МВС

Ворог сьогодні вранці масовано обстріляв Україну, завдано ударів по шести областях. Попередньо відомо про 12 загиблих людей, ще десятки отримали поранення, повідомив голова МВС Ігор Клименко.

За словами Клименка, під ворожий удар потрапили Київ, Львівська, Дніпропетровська, Одеська, Харківська та Запорізька область.

У ці хвилини рятувальники, поліцейські, нацгвардійці долучені до ліквідації наслідків ударів по всій Україні – гасять пожежі, рятують, підтримують потерпілих. Працюють психологи ДСНС та поліції.