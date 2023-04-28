Після нічного ракетного удару росіян по Дніпропетровщині, Черкащині та Київщині станом на 8 годину відомо про п’ятьох загиблих, серед них дитина, та 11 поранених, серед них також є дитина.

Про це повідомив т.в.о. Голови Національної поліції України Іван Виговський.

“Поліція працює на місцях та документує злочини держави-терориста проти українського народу. Слідчі дії на місці тривають. У кожного злочину є імʼя. І жоден злочинець не уникне покарання”, – заявив він.

За уточненою інформацією, в Умані четверо загиблих. Трьох дістали з-під завалів. Ще одна людина померла в лікарні.

17 потерпілих. Вони отримують медичну допомогу.

Врятовано трьох дітей.

Пошуково-рятувальні роботи тривають.