Кримінал

Станом на 8 годину відомо про п’ятьох загиблих, серед них дитина

28 Квітня 2023 09:00
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ракетний удар

Після нічного ракетного удару росіян по Дніпропетровщині, Черкащині та Київщині станом на 8 годину відомо про п’ятьох загиблих, серед них дитина, та 11 поранених, серед них також є дитина.

Про це повідомив т.в.о. Голови Національної поліції України Іван Виговський.

“Поліція працює на місцях та документує злочини держави-терориста проти українського народу. Слідчі дії на місці тривають. У кожного злочину є імʼя. І жоден злочинець не уникне покарання”, – заявив він.

За уточненою інформацією, в Умані четверо загиблих. Трьох дістали з-під завалів. Ще одна людина померла в лікарні.

17 потерпілих. Вони отримують медичну допомогу.

Врятовано трьох дітей.

Пошуково-рятувальні роботи тривають.


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Станом на 8 годину відомо про п’ятьох загиблих, серед них дитина
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