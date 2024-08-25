Стали відомі подробиці ракетного удару по готелю у Краматорську

Внаслідок ракетного удару по Краматорську поранено двох журналістів, ще один перебуває під завалами, повідомили в Офісі Генпрокурора.

За даними слідства, 24 серпня 2024 року, о 22:35, війська рф вдарили, ймовірно, ракетою «Іскандер-М», по м. Краматорську. Під прицілом окупантів опинився житловий квартал, де на території зруйнованого місцевого готелю дістали тілесні ушкодження двоє журналістів іноземного медіа 38 та 40 років. У них діагностовано мінно-вибухову травму, забій головного мозку, перелом ноги, контузію і різані рани тіла.

Постраждалим надано невідкладну медичну допомогу.

Ще один їх колега, ймовірно, знаходиться під завалами.

В епіцентрі ворожої атаки пошкоджено будівлю готелю та житлові будинки.

Пошукові роботи тривають. На місці працюють рятувальники й правоохоронці.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).