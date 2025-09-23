Стало відомо, коли Зеленський зустрінеться з Трампом на Генасамблеї ООН

Президент України Володимир Зеленський проведе офіційну зустріч із президентом США Дональдом Трампом у вівторок, 23 вересня, на полях 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.
Переговори заплановані орієнтовно на 20:00 за київським часом і мають тривати близько 45 хвилин.
На початку обох лідерів очікуються короткі заяви для прес-служб, після яких Зеленський поспілкується із журналістами.
Також цього ж дня президент виступить на Генасамблеї ООН.