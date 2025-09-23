        Політика

        Стало відомо, коли Зеленський зустрінеться з Трампом на Генасамблеї ООН

        Сергій Бордовський
        23 Вересня 2025 17:06
        Зустріч у Вашингтоні Президента України Володимира Зеленського і Президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа 18 серпня 2025 року / Фото: ОП
        Президент України Володимир Зеленський проведе офіційну зустріч із президентом США Дональдом Трампом у вівторок, 23 вересня, на полях 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

        Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

        Переговори заплановані орієнтовно на 20:00 за київським часом і мають тривати близько 45 хвилин.

        На початку обох лідерів очікуються короткі заяви для прес-служб, після яких Зеленський поспілкується із журналістами.

        Також цього ж дня президент виступить на Генасамблеї ООН.


