Стало відомо, хто замінить Саллівана в адміністрації Трампа

Новобраний президент США Дональд Трамп звернувся до конгресмена Майка Волтца із пропозицією увійти до його команди в ролі радника з питань національної безпеки.

Про це пише CNN із посиланням на власне джерело.

Майк Волтц – конгресмен з Флориди і ветеран сил спецоперацій. Він виступає за продовження підтримки для України, проте наголошує на необхідності жорсткого контролю коштів та зброї.

Яка в нього позиція щодо підтримки України

Конгресмен Майк Волтц раніше підтримував законопроєкти щодо допомоги Україні, а також відвідував Київ у складі делегацій Конгресу США. Однак у квітні 2024 року він проголосував проти додаткового фінансування у $60 млрд. Свою позицію він пояснив чітко: “Епоха бездонних чеків для України від Конгресу закінчилась. Європа має зробити більше для України, а США повинні захищати власний південний кордон”.

Серед інших причин відмови підтримати додаткове фінансування для України Волтц назвав відсутність чіткої стратегії адміністрації Байдена, критикуючи Білий дім за затримки з наданням допомоги Україні та недостатні санкції щодо енергетичного сектору Росії.

Водночас Волтц також виступав проти вступу України до НАТО, аргументуючи це тим, що такий крок втягнув би США у прямий конфлікт із Росією, а Україна, на його думку, поки що не здатна зробити належний внесок у колективну безпеку союзників.