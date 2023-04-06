Політика

США запровадили санкції проти грузинських суддів

6 Квітня 2023 19:03
0
читать на русском →
санкції, грузія

Держдепартамент США ввів візові санкції проти чотирьох грузинських суддів: Михайла Чинчаладзе, Левана Мурусідзе, Іраклія Шенгелії та Валеріана Церцвадзе, повідомляється на сайті відомства. Їм та їхнім найближчим родичам заборонено в’їзд до США.

Це перший випадок в історії американо-грузинських відносин, коли Вашингтон запроваджує проти Тбілісі санкції.

Чинчаладзе – голова Тбіліського апеляційного суду, Мурусідзе – член Вищої ради юстиції, Шенгелія – колишній член тієї ж ради, Церцвадзе очолював Тбіліський апеляційний суд до Чинчиладзе.

“Ці особи зловживали своїм посадовим становищем як голови судів та членів Вищої ради юстиції Грузії, підриваючи верховенство закону та довіру громадськості до судової системи Грузії”, – заявили у Держдепі.

Четверо суддів фігурували у звітах грузинських НКО як “ватажки суддівського клану”, який діє для правлячої партії “Грузинська мрія”.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
6 Квітня 2023 18:16
11

Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка залишаються найгарячішими точками на мапі бойових дій – Генштаб
6 Квітня 2023 18:43
24

“Російський добровольчий корпус” відвідав Брянську область
6 Квітня 2023 17:05
77

ЗМІ: Макрону не вдалося переконати Сі щодо агресії Росії
6 Квітня 2023 16:28
21

Прогноз зростання ВВП України за підсумками цього року знижено з 3,3% до 0,5
6 Квітня 2023 16:18
113

Ліван атакував Ізраїль: випущено близько 100 ракет
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Чем война в Украине должна пугать американцев
Віталій ПОРТНИКОВ

Кремль боїться контрнаступу ЗСУ?
Альфред КОХ

Что, Коля, забыл как ты жрал ножки Буша у себя в Карелии?..
Андреас КЛЮТ

Путін підвищив ставку ядерною зброєю в Білорусі
Михайло ФЕДОРОВ

Новий підхід до управління системою освіти, розвиток інновацій та мілтек
Александр КИРШ

Обманутые проститутки, или “Хорошие русские”
усі думки