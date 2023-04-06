США запровадили санкції проти грузинських суддів

Держдепартамент США ввів візові санкції проти чотирьох грузинських суддів: Михайла Чинчаладзе, Левана Мурусідзе, Іраклія Шенгелії та Валеріана Церцвадзе, повідомляється на сайті відомства. Їм та їхнім найближчим родичам заборонено в’їзд до США.

Це перший випадок в історії американо-грузинських відносин, коли Вашингтон запроваджує проти Тбілісі санкції.

Чинчаладзе – голова Тбіліського апеляційного суду, Мурусідзе – член Вищої ради юстиції, Шенгелія – колишній член тієї ж ради, Церцвадзе очолював Тбіліський апеляційний суд до Чинчиладзе.

“Ці особи зловживали своїм посадовим становищем як голови судів та членів Вищої ради юстиції Грузії, підриваючи верховенство закону та довіру громадськості до судової системи Грузії”, – заявили у Держдепі.

Четверо суддів фігурували у звітах грузинських НКО як “ватажки суддівського клану”, який діє для правлячої партії “Грузинська мрія”.